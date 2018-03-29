Bursa'da kentsel dönüşüm önündeki engeller çözüme kavuştu

Bursa'da kentsel dönüşüme başlayan ve ruhsat alan 48 yapının tartışmalı durumu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci oturumunda çözüme kavuştu. Kentsel yenileme nedeniyle yıkılan ve yasa boşlukları nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayan yapıların 'müteahhitle anlaştıkları gibi' dönüşmelerine imkan sağlayan karar, mecliste oy birliğiyle alındı. Bursa'da kimseyi mağdur etmek istemediklerini fakat kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ederken şehri gözden çıkaramayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dönüşümde çözümün adım adım geleceğini ifade etti.

Aldıkları kararla Nilüfer ilçesinde kentsel yenilemeye başlayan ruhsatlı inşaatların önündeki sıkıntıları kaldırdıklarını, ilerleyen günlerde ise henüz ruhsat almamış olan yapıların durumuyla ilgili çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bundan sonra, eskiden olduğu gibi 0.50 emsalle site, bina bazlı dönüşümler yapılamayacak. Ada bazlı konsept dönüşümlerin önünü açacağız. Nitekim, site bazlı dönüşüm için izin isteyen 56 projeyi direkt reddettik. Artık bu yöndeki isteklerin bize gelmemesi gerekiyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci oturumu yapıldı. Ankara Yolu'ndaki meclis binasında yapılan toplantıda, Bursa'da 'ruhsat alarak' kentsel dönüşüme başlayan 48 yapının durumu görüşüldü. Meclisteki partilerin oy birliğiyle aldığı kararla, sıkıntı yaşayan yapıların önündeki engeller kaldırıldı.



"HAYIRLI OLSUN"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alınan kararın hayırlı olması dileğinde bulundu. Bursa'da daha önce 0.50 emsal verilerek oluşturulan karmaşıklığın oy birliğiyle giderildiğini ve tüm partilerin 'vatandaşların mağduriyetini düşünerek' konuya hassas yaklaştığını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu açıdan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bugün attığımız bu adım, şehrimize hayırlar getirir. Kalan kentsel dönüşümle alakalı konular var. Onlar da incelenip bundan sonraki meclis toplantılarında görüşülecektir" diye konuştu.

Başkan Aktaş, konuşmasında, Bursa'da kentsel dönüşüm alanında bundan sonra izlenecek stratejiye de değindi. Kentte artık 0.50 emsalle yapılan site bazlı dönüşüm devrinin kapandığını vurgulayan Başkan Aktaş, "İnşallah sonraki meclis toplantılarında kentsel dönüşüme başlayan fakat ruhsatını almayan yapıların sıkıntıları konusunda da adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında, ada bazlı konsept dönüşümlere yeşil ışık yakan Başkan Aktaş, deprem şehri Bursa'da kentsel dönüşüm yapılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.