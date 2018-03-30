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’da, inşaat kazısında 2 bin yıllık mezar bulundu

’da, bir inşaat firmasının temel kazma işlemi sırasında bulduğu ve yetkililere haber verdiği tarihi kalıntıların Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit mezar olduğu tespit edildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:50
Bolu’da, inşaat kazısında 2 bin yıllık mezar bulundu

Edinilen bilgiye göre, 'nun Mudurnu İlçesi'nde faaliyet yürüten bir inşaat firması yetkilileri, inşaat temel kazma işlemi sırasında tarihi eser kalıntılarına rastladılar. Kazma işlemini durduran yetkililer, durumu Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Müze Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Tarihi kalıntıların bulunduğu alanda yapılan incelemelerde, bölgede lahit mezar olduğu değerlendirilerek, 'ndan alınan onayla kurtarma kazısı başlatıldı. Kazıda, bir adet Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu tespit edilen lahit mezar, 3 adet bronz sikke, 9 adet çanak çömlek ve bir adet obje bulundu. Lahit mezar ve eserler sergilenmek üzere Bolu İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Bolu’da, inşaat kazısında 2 bin yıllık mezar bulundu
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