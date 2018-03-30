Kartepe’de halk sağlığına önem veriliyor

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren market, bakkal ve süpermarket statüsündeki işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini aralıksız devam ettiriyor. Denetimlerde ekipler özellikle ambalajlı ürünlerin imalat ve son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etti. Ekipler, raflarda satışa sunulan son kullanma tarihleri geçmiş ürünleri imha etmek üzere el koydu. Zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran işletme sahipleri hakkında da yasal işlem başlattı.

Gıda maddelerinin tüketicilere ulaşmasında satış yapan esnafın uyması gereken kurallar olduğunu hatırlatan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "İlçemiz faaliyet gösteren market, bakkal ve süpermarket statüsündeki işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerimiz belirlenen sıklıkla gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışı yapılmamasını sağlamaktayız. Bu konuda esnafımızın gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz. Halkımızın sağlığını tehdit eden işyerlerine kesinlikle taviz verilmeyecektir" dedi.