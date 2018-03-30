Umurbey Kapalı Pazar Yeri törenle açıldı

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde, geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapımına başlanan bin 100 metrekare alan üzerine kurulu, 300 bin TL'ye mal olan pazar yerinin 500 metrekare alanı giyim, 600 metrekare alanı ise sebze ve meyve bölümünden oluşan Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazar Yeri'nin yapımı tamamlandı.

Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazar Yeri gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete girdi. Açılış törenine, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Çardak Belediye Başkanı AK Partili Basri Ulaş, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca törende AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan'ın tebrik mesajı okundu. Açılış töreninde konuşan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş,"Kapalı Pazar yerimizin açılışıyla pazarcı esnafımızla bizde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bugünlerde 4'üncü yılımızı doldurmuş bulunuyoruz. Size vaat ettiğimiz, yapmakla mükellef olduğumuz, anlattığımız sorunların hepsini peyderpey çözmeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel bir ortamda, daha iyi ve bol kazançlı bir şekilde pazarcılarımızın satışları devam eder. Yeni Pazar yerimizi halkımıza ve pazarcılarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve beraberindeki protokol üyeleri Pazar yerinde kurulan tezgahları gezdi. Kapalı Pazar yerine 1973-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Halil Alanlıoğlu'nun adı verildi.