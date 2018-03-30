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Üniversitesi Rektörü Cebeci görevine başladı

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 11:18
Yalova Üniversitesi Rektörü Cebeci görevine başladı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Suat Cebeci, görevine başladı. Prof. Dr. Güler Alkan ve fakülte dekanları tarafından karşılanan Cebeci, çiçek takdiminin ardından makama geçerek tebrikleri kabul etti. Prof. Dr. Suat Cebeci, hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Güler Alkan'a teşekkürlerini iletti.
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Yalova Üniversitesi Rektörü Cebeci görevine başladı
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