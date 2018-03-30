Yalova Üniversitesi Rektörü Cebeci görevine başladı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yalova
Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Suat Cebeci, görevine başladı. Prof. Dr. Güler Alkan ve fakülte dekanları tarafından karşılanan Cebeci, çiçek takdiminin ardından makama geçerek tebrikleri kabul etti. Prof. Dr. Suat Cebeci, hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Güler Alkan'a teşekkürlerini iletti.