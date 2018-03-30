Yeşilova Mahalle Konağı ihalesine yoğun katılım

İzmit Belediyesi, mahallelere konak kazandırmak için başlattığı projeye Yeşilova Mahallesi ile devam etti. Proje kapsamında yapılacak olan Yeşilova Mahalle Konağı'nın yapım işi için düzenlenen ihalede 11 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 994 bin TL olduğu ihaleye katılan firmalar tarafından verilen en düşük teklif 1 milyon 265 bin TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 1 milyon 888 bin TL oldu. Komisyonun teklifleri değerlendirip, ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacağı öğrenildi.

İhalenin ardından yapılacak yer tahsisinin ardından firma, konağın yapımına başlayacak. Yeşilova Mahalle Konağı zemin katı 254 metrekare, birinci katı 329 metrekare, ikinci katı ise 325 metrekareden oluşacak. 3 katlı konağın içerisinde çok amaçlı salon, atölyeler, mescit, muhtarlık yeri ve sağlık birimi bulunacak. Konağın 8 ay içinde hizmete girmesi planlanıyor.