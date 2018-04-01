Aile hekimlerine ‘Kadına şiddet’ semineri

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü kentteki aile hekimlerine kadına karşı şiddetle mücadele eğitimleri veriyor. 489 aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanına 6 grup halinde verilecek eğitimlerin ilki İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Eğitime Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ile çok sayıda aile hekimi ve sağlık personeli katıldı. Dr. Akan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türkiye'nin kararlı adımlar attığına dikkat çekerek, "BGerek şiddeti önlemede gerekse şiddete karşı korunmada etkin ve verimli bir hizmet verilmesi, şiddet mağdurunun gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi konusunda sağlık personelinin bilinç düzeyinin arttırılması hedefliyoruz" dedi.

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