Alkin kardeşlerden Bursalı işadamlarına ekonomik öğütler

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi'nin Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin ve Prof. Dr. Emre Alkin'in konuşmacı olarak katıldığı, Almira Hotel'de yapılan toplantısında önemli konulara değinildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Tugiad Bursa Şubesi Başkanı Onur Özkul, "TÜGİAD Bursa Şubesi olarak gündemi değiştiren ve fark yaratan buluşmalarımıza devam ediyoruz, bu kapsamda hocalarımızı ağırlamaktan oldukça gururluyuz" dedi. Ardından kürsüye çıkan Tugiad Genel Başkanı Ali Yücelen, Tügiad olarak bilgi ve deneyimleriyle iş dünyasına rol model olacak kişileri üyeleriyle buluşturduklarını ifade etti. Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin ve Prof. Dr. Emre Alkin, üyelerle "2018'in İlk Günlerindeki Ekonomik Gelişmeler ve Değerlendirmeler" konulu söyleşide buluştu.

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