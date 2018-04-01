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Alkin kardeşlerden lı işadamlarına ekonomik öğütler

ÖZKAN GÜNGÖRMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Alkin kardeşlerden Bursalı işadamlarına ekonomik öğütler

Türkiye Genç İş Adamları Derneği () Şubesi'nin Ekonomist Prof. Dr. ve Prof. Dr. Emre Alkin'in konuşmacı olarak katıldığı, Almira Hotel'de yapılan toplantısında önemli konulara değinildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Tugiad Başkanı Onur Özkul, "TÜGİAD Bursa Şubesi olarak gündemi değiştiren ve fark yaratan buluşmalarımıza devam ediyoruz, bu kapsamda hocalarımızı ağırlamaktan oldukça gururluyuz" dedi. Ardından kürsüye çıkan Tugiad Genel Başkanı , Tügiad olarak bilgi ve deneyimleriyle iş dünyasına rol model olacak kişileri üyeleriyle buluşturduklarını ifade etti. Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin ve Prof. Dr. Emre Alkin, üyelerle "2018'in İlk Günlerindeki Ekonomik Gelişmeler ve Değerlendirmeler" konulu söyleşide buluştu.

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Alkin kardeşlerden Bursalı işadamlarına ekonomik öğütler
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