Bursa güzelliğiyle dünya markası

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Siyaset Akademisi'ne katılmak üzere Bursa'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasını ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından kapıda karşılanan Bakan Çavuşoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyeye gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bu süreci Siyaset Akademisi'nde detaylı bir şekilde anlattığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Türkiye'nin güney hattında, Ortadoğu ve Afrika'da sıcak gelişmelerin yaşandığını vurguladı. Başkan Aktaş, "Tüm bunlara rağmen Türkiye, dimdik ayakta duruyor. En çok yardımı yapan, en çok ziyaret eden ve en çok iş adamlarıyla farklı ülkelerde buluşan yine Türkiye oluyor. Bunda başta Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımızın, hükümetimizin ve dış politikayla alakalı üstlendiği görevlerde başarılı işlere imza atan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun etkisi var. Bakanımıza, Bursa'yı ve belediyemizi ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEHİR

?Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu dile getirdi. Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Alinur Aktaş'ın belediyecilik geçmişinin eskiye dayandığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yaptığınız hizmetlerle Bursalıların gönlünde taht kurdunuz. Göreve geldiğiniz günden bu yana başta ulaşım olmak üzere var olan sıkıntıları dokunuşlarla çözmeye çalıştığınızı görüyoruz. Bursa, Türk dünyası ve Türk tarihi için önemli bir şehirdir. Türkiye, dünyada nasıl önemli bir ülke olduysa; Bursa da tarihi ve güzellikleriyle bir dünya markasıdır. Çok önemli bir şehirde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz. Allah utandırmasın" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyeciliğe ve yerinde hizmete önem verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bize de bir görev düşerse, elimizden geleni yaparız. Bursa'da Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu olmak üzere önemli isimler bulunuyor. Birlik, beraberlik ve uyum önemlidir" dedi.