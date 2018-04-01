Bursaspor’da kadro revİzyonu kapıda

Geçen sezon yaşanan sıkıntıların bu sezonun 2. yarısında tekrarlanması Bursaspor'da kadro kalitesini yeniden tartışmaya açtı. Yeşil beyazlıları sezon sonu büyük çaplı bir revizyon bekliyor. Timsah'ta 3 kiralık 3'te sözleşmesi biten oyuncu bulunuyor. Badu, Agu, Sow'un gelecek sezon takımda olmayacağı tahmin ediliyor. 6 ayı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanan Grozav'ın da gösterdiği düşük performans nedeniyle yönetimin Rumen oyuncu için opsiyon hakkını kullanması beklenmiyor.

ÇOĞU YOLCU

Geldiği günden bu yana bir türlü istenilen futbol ortaya koyamayan Joshua john'un 1 yıl daha mukavelesi olmasına rağmen bu oyuncu ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başı geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapayan Sercan Yıldırım'ın da durumu net değil. Golcü oyuncunun da takımda kalması zor görünüyor. Cristobal Jorquera, Ricardo Faty ve kaptan Batalla'nın da Bursaspor'la sözleşmeleri sezon sonu sona eriyor.

BATALLA BELİRSİZ

Taraftarın sevgilisi ve geldiği günden bu yana Bursaspor'a büyük katkı koyan, taraflı tarafsız Türk futbol kamuoyunun taktir ettiği Batalla'nın durumu bu oyuncular içerisinde en merak edileni. Kararını henüz resmi olarak açıklamayan fakat Bursaspor'un son 2 sezonda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Arjantinli yıldızın da takımda ayrılma ihtimali oldukça yüksek olarak görülüyor.

STANCU KENDİNİ BULDU

Bursaspor'un suskun golcüsü Stancu son haftalarda sergilediği performansla taraftarın yüzünü güldürdü. Özellikle attığı kritik gollerle takımına hayat veren tecrübeli oyuncu, saç baş yoldurduğu günleri de geri de bıraktı. Yeşil beyazlıların Rumen golcüsü Bogdan Stancu, antrenmandaki formuyla dikkatleri üzerine çekti. Son haftalarda attığı kritik gollerle Bursaspor'un lige tutunmasını sağlayan rumen futbolcu, antrenmanlardaki gayreti ve son vuruşlarıyla da teknik heyetten takdir topluyor. Sezon başında çok kötü bir performans ortaya koyan Stancu taraftarı çileden çıkartıyordu. Ancak son haftalarda takımına sağladı katkıyla taraftarın gönlünü kazandı.