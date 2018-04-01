Demirtaş ile Avdancık arasına yeni köprü

Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi arasında yıllar önce tek yönlü olarak inşa edilen ve artan araç trafiğiyle birlikte ulaşımda sıkıntıların yaşanmasına neden olan mevcut köprünün yerine yeni ve modern bir köprü inşa ediyor. İki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerine hem araç hem de yaya trafiğine uygun olarak inşa edilecek olan köprü 27 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda olacak. Eski köprünün yanına inşa edilen yeni köprü, Avdancık ve Seçköy Mahalleleri ile Demirtaş Barajı çevresinde bulunan maden ocaklarına ait araçların oluşturduğu trafik sorununu çözecek.

BUGÜN NELER OLDU