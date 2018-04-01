Geleneksel sanatlara büyük destek

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, YIL-MEK bünyesinde eğitimi verilen geleneksel sanatlardan keçe eğitmenliği yapan Filiz Gocuk ve kursiyerlerin el emeklerini aktardıkları eserlerden oluşan serginin açılışını yaptı. Eserleri yakından inceleyen Başkan Edebali, el emeği göz nuru ürünlerin yapımı hakkında eğitmen ve kursiyerlerden bilgi aldı.

SOSYAL DÖNÜŞÜM

İnsanların yaşam kalitesini artırmak için fiziki standartlardaki artışın yanı sıra yaptıkları çalışmalarla sanat faaliyetlerine öncülük eden vatandaşları desteklediklerini vurgulayan Edebali, "Yerel yöneticiler olarak hayatı ilimle, irfanla, kültürle ve sanatla okuyabilmek için kültür sanat etkinliklerini düzenlemenin yanında, bu alanlarda yaptıkları çalışmalarla sanat faaliyetlerine öncülük eden vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Yıldırım'ı fiziksel olarak dönüştürürken, sosyal dönüşümü de gerçekleştirmek adına hem sanatseverleri desteklemeye hem de zengin kültür yelpazemizin yansımalarını sergilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. YIL-MEK eğitimlerinde önceliğin kadınların meslek sahibi olmasını sağlamak olduğunu işaret eden Başkan Edebali, "Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde, 40 merkez ve 85 branşta 13 Bin 180 kursiyerimiz eğitim alırken, kadınlarımızın güçlenmesi için onların meslek sahibi olmasına katkı sağlıyoruz. Bununla da yetinmeyip meslek sahibi olan kadınları üretime dahil ederek, aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz" dedi.