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Sosyal belediyecilikte Yıldırım farkı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Sosyal belediyecilikte Yıldırım farkı

KENTSEL dönüşüm ve belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelere de önem veren Yıldırım Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen 'Yıldırım Sosyal Kart' uygulamasıyla 2014'ten bugüne kadar anlaşmalı market zincirlerinde geçerli olan alışveriş kartlarından 64 bin adet dağıtıldı. " Güzel' sloganıyla hayata geçirilen paylaşım atölyesi, gönüllü bağışçıların kullanılabilir durumdaki eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bizler 'Komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildir' şiarını ilke edinen bir itikadın mirasçılarıyız" dedi.

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Sosyal belediyecilikte Yıldırım farkı
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