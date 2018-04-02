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’nun yüksek kesimlerde

’da, yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan , ormanları beyazlarla kapladı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:29
Bolu’nun yüksek kesimlerde kar yağışı

Edinilen bilgiye göre, 'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini na bıraktı. Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan ve kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı ve Aladağ Yaylası bölgesinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyazlarla kapladı.

Bazı bölgelerde rengarenk çiçekler açan ağaçların üzerine yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edeceği, hafta sonuna kadar hava sıcaklığının da mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiği öğrenildi.

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Bolu’nun yüksek kesimlerde kar yağışı
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