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şenliğinde binlerce lale dağıtıldı

Kartal Belediyesi, bu yıl 7'nci kez düzenlenen ve nin doğduğu yer olarak bilinen Kartal Soğanlık’ta "Lale Şenliği" düzenlendi.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:22
Lale şenliğinde binlerce lale dağıtıldı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. 'ün, 'da lerin saraylara Soğanlık'tan götürülmesinden yola çıkarak geleneksel hale getirdiği Lale Şenliği'nde, bu yıl da vatandaşlara binlerce lale soğanı dağıtıldı. Şenliğe, Kartal'da yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dans gösterisiyle başlayan etkinlik Op. Dr. Altınok Öz'ün konuşmasıyla devam etti.

"KARTAL SOĞANLIK İLÇESİ'NİN İSMİ LALE SOĞANINDAN GELİYOR"

Op. Dr. Öz konuşmasında, "Soğanlık, Soğanlık adına sahip çıkıyor. Kartal Soğanlık'a sahip çıkıyor. Kartal laleye sahip çıkıyor. Buradan çıkan saraya giden , saraydan 'ya giden ve dünyanın Hollanda lalesi olarak bildiği, 100 milyar avroya yakın gelir elde ettiği soğanın, lalenin buradan çıktığını herkes algıladı bu geçen süre içerisinde.

Soğanlık'ın adı soğan, sarımsaktan değil lale soğanından geliyor" dedi. Şenliğin sonunda vatandaşlara Lale soğanı dağıtıldı.

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Lale şenliğinde binlerce lale dağıtıldı
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