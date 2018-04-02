Leylek köyü turizmin göz bebeği

Leylek köyü, son olarak Doğa Araştırmaları Derneği ile Karacabey Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği yaban hayatı ve gözlemi faaliyetine kapılarını açtı. Uludağ Üniversitesi öğrencilerine yönelik yapılan faaliyette, yaban hayatı ve öneminin yanı sıra kuş gözlemciliği hakkında pratik bilgiler verildi. Biyolog Güler Bozok ile Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in bilgi verdiği eğitimi ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, eğitime gelen öğrencilerle sohbet ederek, yaban hayatı hakkında bilgi aldı. Eğitimin ardından ise leylek yürüyüş yolunda uygulamalı kuş gözlemciliği anlatıldı.

Başkan Ali Özkan, "Mahalle içerisinde gerçekleştirdiğimiz çevre düzenlemeleri ve yatırımlarımızla leylek köyümüzü canlandırdık. Turizmin haricinde adeta bir okul gibi yıl boyu kullanılan bir yer olması için uğraşıyoruz. Son bir yıldır leylek köyümüz ulusal ve uluslararası önemli faaliyetlerin adresi oluyor" dedi.

Özkan, "Geçen yıl uluslararası kuş konferansı Bursa'da ilk kez Karacabey Eskikarağaç'ta yapılmıştı. Yine haftaya Doğa Derneği'nin 'çıraklık eğitimleri' de burada gerçekleştirilecek. Leylek Köyü'nü sadece yılda bir yapılan şenlik olmaktançıkarmanın ve bunu hem turizm hem eğitici etkinliklerle anılan bir yer haline getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Öte yandan Eskikaraağaç leylek köyü sakinleri ve Kadın Derneği üyeleri de belediyenin son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde Eskikaraağaç'ın güzel bir çıkış yakaladığını belirtti.

