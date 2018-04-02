Limak Enerji’den engelsiz müzik korosu

Konserin gelirleri Bursa Engelliler Federasyonuna bağışlanacak.

Limak Enerji Halk Müziği Korosu, "Notalar Engel Tanımaz" isimli ikinci konserini 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 20.00'da dinleyicilerle buluşturacak. Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde, Limak Enerji çalışanları ile engelli müzisyenlerden oluşan koro Bursalılara müzik ziyafeti sunacak.

Limak Enerji çalışanlarından oluşan 20 kişilik koro üyeleri şef Ümit Akkuş eşliğinde konsere hazırlandı. Yaklaşık 3 ay süren prova aşamasında, farklı yörelere ait Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerine çalışan koro, engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla en sevilen türküleri yorumlayacak. Koronun konuk sanatçısı, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Gülay olacak. Gülay, "Sen gelmez oldun", "Sarı Gelin", "Ahirim Sensin" gibi sevilen ezgilerini engellilere armağan edecek. Vatandaşların ücretsiz girebileceği konserden elde edilen sponsorluk gelirleri, Bursa Engelliler Federasyonuna bağışlanacak.

İlk konserin geliri Türk Kızılayı'na bağışlandı

Limak Enerji Halk Müziği Korosu, Kızılay'a destek olmak amacıyla geçtiğimiz yıl düzenlenen konserde binlerce Bursalıyı en güzel türkülerle buluşturdu. Konsere konuk sanatçı olarak, "Ben yoruldum hayat" şarkısını seslendiren sanatçı Mümin Sarıkaya katıldı. Konserden elde edilen gelir Türk Kızılayı'na bağışlandı.

