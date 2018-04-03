İnşaattan hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

Önceki gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi 1456 Sokak'ta bulunan bir inşaat giren hırsızlar, 10 adet jeneratörü çaldı. Polis, hırsızları fark ederek peşlerine düştü. Hırsızlar kullandıkları araçla polisin aracına çarptı. Polis, araçta bulunan 6 kişiyi gözaltına alırken, çaldıkları jeneratörler ele geçirildi.

33 yaşındaki Y.T, 25 yaşındaki B.T., 32 yaşındaki E.U., 26 yaşındaki M.T., 26 yaşındaki M.Y. ve 18 yaşındaki H.T. gözaltına alındı. Suça sürüklenen küçük yaştaki H.T.'nin daha önce aynı suçlardan sabıkasının bulunduğu ve Körfez Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile arandığı tespit edildi.

6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.