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İnşaattan hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

'nin ilçesinde, inşaattan 10 adet çalan 6 kişi in operasyonu ile yakalandı.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:26
İnşaattan hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

Önceki gece saatlerinde, İstasyon Mahallesi 1456 Sokak'ta bulunan bir inşaat giren hırsızlar, 10 adet ü çaldı. , hırsızları fark ederek peşlerine düştü. Hırsızlar kullandıkları araçla polisin aracına çarptı. Polis, araçta bulunan 6 kişiyi gözaltına alırken, çaldıkları jeneratörler ele geçirildi.

33 yaşındaki Y.T, 25 yaşındaki B.T., 32 yaşındaki E.U., 26 yaşındaki M.T., 26 yaşındaki M.Y. ve 18 yaşındaki H.T. gözaltına alındı. Suça sürüklenen küçük yaştaki H.T.'nin daha önce aynı suçlardan sabıkasının bulunduğu ve Körfez 'nin kararı ile arandığı tespit edildi.

6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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İnşaattan hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı
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