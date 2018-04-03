Kocaeli'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1706 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammet V. isimli bir vatandaşa ait 4 katlı binanın en üst katındaki evde henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. O sırada evde bulunanlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Aleve müdahale etmek isteyen 2 kişi dumandan etkilendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile yaklaşık 1 saat sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının arından 2-3 saat sonra evin yanan bölümünde tekrar alevler görülmeye başladı. Vatandaşlar durumu tekrar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

