Kursiyerler Beyoğlu’nu fotoğrafladı

Aldığı fotoğrafçılık eğitimi ile Beyoğlu'nu fotoğraflayan kursiyerlerin çekimlerinden seçilen 55 fotoğraf "Kursiyerlerin Gözünden Beyoğlu" fotoğraf sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından geleceğin fotoğrafçılarını yetiştirmek amacıyla açılan Fotoğrafçılık Atölyesi'ne gençler yoğun ilgi gösteriyor. Gençlik Merkezinde sekiz yıldır aralıksız devam eden Fotoğrafçılık Atölyesi'nin 15'inci dönemi tamamlandı. Derslerde öğrendiği teorik bilgileri düzenlenen şehir içi turlarla pratiğe döken öğrenciler Beyoğlu'nu fotoğrafladı. Kursiyerlerin yaptığı çekimlerden seçilen fotoğraflar Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezinde açılan "Kursiyerlerin Gözünden Beyoğlu" fotoğraf sergisinde sanatseverlerle buluştu. 55 fotoğrafın yer aldığı sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.



TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER ÇOK İYİYDİ

Kursiyerlerden Şeyda Özdemir, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini belirterek, "Fotoğrafçılığın profesyonel eğitimini almayı çok istiyordum. Beyoğlu Belediyesi'nin Gençlik Merkezinde ücretsiz olarak açtığı Fotoğrafçılık Atölyesi'ne katıldım. Teorik ve pratik eğitimler çok iyiydi. Arkadaşlarla grup halinde fotoğraf çekmeye çıktık. Bugün açılan bu sergiden tüm arkadaşlarımızın emeği var. Güzel bir sergi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



400 ÖĞRENCİYE FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Fotoğrafçılık Atölyesi'ne bu güne kadar yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği Fotoğrafçılık Atölyesi'nde dersler Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın fotoğrafçısı olarak da görev yapan Fotoğraf Sanatçısı Timur Tahmaz tarafından veriliyor. 4 ay süren kursta kursiyerlere, fotoğrafçılığa dair temel ve teorik bilgileri öğretiliyor. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere Milli Eğitim onaylı sertifika veriliyor.

