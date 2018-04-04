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Badminton Finlandiya'da

Türkiye Badminton , yarın başlayıp 8 Nisan tarihinde sona erecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatı kota puan müsabakalarından Finnish Open 2018 International Challenge Badminton Turnuvası'na katılmak üzere Finlandiya'nın Vantaa şehrine gitti.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:58
Badminton Milli Takımı Finlandiya'da

33 ülkeden 304 sporcu madalya mücadelesi vereceği turnuvada Türkiye'yi; tek erkeklerde Emre Lale, Kurt; tek kadınlarda , , Aliye Demirbağ; çift kadınlarda ise Nazlı Can İnci - Bengisu Erçetin ve Ebru Yazgan - Büşra Ünlü temsil edecek.

FEDERASYON BAŞKANI ÖZMEKİK: "FİNLANDİYA'DA YAPILACAK OLİMPİYAT KOTA MÜSABAKASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"

Kota müsabakalarının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Badminton Federasyonu Başkanı , "'na puan veren müsabakalardan olması nedeniyle Finlandiya'da yapılacak Olimpiyat kota müsabakası bizim için önemlidir. Şu an tek kadınlarda Neslihan Yiğit 2020 Olimpiyatları'na kota almış durumdadır, tek erkeklerde Emre Lale kota alma yolunda ilerlemektedir.

Yine çift bayanlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci kota alma yolunda şu an Dünya sıralamasında en üst sırada olan sporcularımız olarak öne çıkmışlardır. Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız 'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

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Badminton Milli Takımı Finlandiya'da
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