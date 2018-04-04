Başkan Cankul, Ankara’dan müjde ile döndü

Başkan Cankul ilk ziyaretini Ak Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan'a yaptı. Ziyaret sonrası Milletvekili Kasım Bostan ile birlikte DSİ Genel Müdürlüğü ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, Kepsut'ta yapılan yatırımları hakkında bilgi verdi ve yatırımların hızlandırılmasını istediler.

Ankara'da yapılan ziyaretler sonrası Başkan Cankul yaptığı açıklamada, ''Vekilimiz Kasım Bostan ile Ankara'da ilçemize yapılacak olan yatırımlar için bir dizi temaslarda bulunduk. Vefalı Yurt Kepsut'umuz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçemize kazandırılacak olan ve maliyeti 10 milyon TL' yi bulacak olan Gençlik Merkezi ve Engelli Rehabilitasyon merkezi İhaleleri Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Bununla birlikte İlçemizin hayali olan Kepsut Barajı projesi de Haziran ayı içerisinde yatırım programına alınarak Ağustos ayı içinde de ihalesi yapılarak inşaatına başlanacak. Ben buradan bize her türlü projede yanımızda yer alan Milletvekilimiz Kasım Bostan'a ve her zaman arkamda durup desteklerini esirgemeyen Vefalı Yurt Kepsut halkına da teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.