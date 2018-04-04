Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 131 adet artarak 64 bin 806 adet ulaştı.

Bilecik'teki taşıtların, 33 bin 15 adet otomobil, 11 bin 516 adet kamyonet, 10 bin 752traktör, 7 bin 199 adedi motosiklet, 3 bin 141 kamyon, bin 68 adet minibüs, 866 adet otobüs, 249 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.

BİR AYDA BİN 700 TAŞIT NAKLİ YAPILDI

Bilecik'te, Şubat ayında bin 700 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam taşıtlar içinde otomobil bin 196 adet ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 22 milyon 377 bin 559 oldu.