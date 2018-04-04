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Çakıcı’nın adamları adliyeye sevk edildi

Cezaevi'nde tutuklu bulunan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden 'nın adamları oldukları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:13
Çakıcı’nın adamları adliyeye sevk edildi

Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, ünlü kabadayı önderliğinde teşkil eden silahlı suç örgütüne mensup 32 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul başta olmak üzere , , , , ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Emniyetten adliyeye sevk olan zanlılar, örgüt kapsamında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'birçok kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlarla itham ediliyor.

Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çakıcı'nın adamlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda suç örgütü üyelerinin üzerlerinde ve adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarını basın mensuplarıyla paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde şubenin giriş katında sergilenen suç unsurları arasında 6 adet silah ve 380 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 38 adet kartuş, balistik ve telsiz yer alıyor.

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Çakıcı’nın adamları adliyeye sevk edildi
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