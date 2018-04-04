‘Geçmişten Günümüze Okuma Kültürü’ konferansı

28 Mart günü 'Okumak Değiştirir' isimli kitap okuma faaliyetiyle başlayan etkinlikler, 29 Mart'ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Çiçek'in konuşmacı olarak katıldığı 'Gelenekselden Geleceğe Okuma Kültürü' konferansıyla devam etti.

Prof. Çiçek ilgiyle takip edilen konferansında, ülkede okuma alışkanlıklarının son yüz yılda yaşadığı değişimi farklı yönleriyle ele aldı. İslam toplumunda ve Osmanlı'daki okuma kültürünün sözlü kitap geleneğine dayandığını belirten Çiçek; dinlemek, ezberlemek ve ezberletmek üzerine kurulu geleneksel okumada; sema (dinleme), ehline arz (anlatma), imla (yazdırma), mukabele (toplu okuma), kıraat (güzel okuma) ve düşünerek, yorumlayarak, ağır, ağır okumak anlamına gelen tertil usullerinin yer aldığını ifade etti. Günümüzde, dijital teknolojiyle birlikte hayatımıza 'dijital okuryazarlık' kavramının girdiğini söyleyen Çiçek, okuduklarımız konusunda daha seçici olmamız gereken bu dönemde doğru bilgiye ulaşmak, içeriği anlamak ve bilgiyi içselleştirip kullanabilir hale getirmenin önemine değindi.

Keyifle dinlenen konferansın ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından Prof. Dr. Niyazi Çiçek'e üniversitenin anı tabağını hediye edildi.

Öte yandan, 54'üncü Kütüphane Haftası etkinlikleri, Kütüphane ve Bilgi Merkezi personeli Kütüphaneci Eyüp Ulugöl'ün 'Kitap Yüzlü İnsanlar, İnsan Yüzlü Kitaplar' isimli fotoğraf sergisinin açılışıyla sona erdi. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen serginin devamı niteliğinde olan sergi,

gezenlerin beğenisini topladı.