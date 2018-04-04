Kaymakam Öner, Balıkesir şampiyonlarını kabul etti

Kaymakam Hüseyin Öner, kupaları ile gelen başarılı sporcuları makamında kabul ederken, teker teker tebrik etti ve ikramlarda bulundu. Yapılan ziyaretten ve ilçeyi spor alanında başarıyla temsil eden öğrencilerin başarılarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kaymakam Öner, "Okul sporları yarışmalarında ilçemizi başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Okullarımızda yürütülen çalışmalar, BENGİ ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek projeleri kapsamında dağıtılan spor araç gereçleri ve teşvikler sayesinde spor yapan öğrenci sayımız artmıştır. Bu projelerin her anlamda somut başarılara dönüştüğüne şahit oluyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin ilçemize kupa ve madalyalarla dönmelerinden gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU