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, şampiyonlarını kabul etti

’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Balıkesir genelinde yapılan Okullar Arası Yarışmalar kapsamında, Nadir Tolun Ortaokulu’nun Yıldız Erkekler kategorisinde il birincisi olan hentbol takımı ile il ikincisi futbol takımını kabul etti. Okul Müdürü Hüseyin Ali Solmaz öncülüğündeki başarılı sporculara ikramlarda bulunan Kaymakam Hüseyin Öner, her zaman sporcuların yanında olduklarını söyledi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:18
Kaymakam Öner, Balıkesir şampiyonlarını kabul etti

Kaymakam Hüseyin Öner, kupaları ile gelen başarılı sporcuları makamında kabul ederken, teker teker tebrik etti ve ikramlarda bulundu. Yapılan ziyaretten ve ilçeyi spor alanında başarıyla temsil eden öğrencilerin başarılarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren , "Okul sporları yarışmalarında ilçemizi başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Okullarımızda yürütülen çalışmalar, BENGİ ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek projeleri kapsamında dağıtılan spor araç gereçleri ve teşvikler sayesinde spor yapan öğrenci sayımız artmıştır. Bu projelerin her anlamda somut başarılara dönüştüğüne şahit oluyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin ilçemize kupa ve madalyalarla dönmelerinden gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

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Kaymakam Öner, Balıkesir şampiyonlarını kabul etti
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