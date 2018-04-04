Kışlaçay Sevdası Derneğinden Başkan Karakullukçu’ya ziyaret

Arifiye Kışlaçay Mahallesini güzelleştirmek ve geliştirmek amacıyla 25 Şubat 2018 tarihinde kurulan Kışlaçay Sevdası Derneği Başkanı Kamil Turan Yönetim kurulu Üyeleri Mustafa Aldemir ve Fatih Alişan eşliğinde Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret edip, Kışlaçay'a ve Derneğe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Başkan İsmail Karakullukçu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arifiye'miz 2008 yılında, Hanlı, Nehirken ve Arifiye beldelerinin birleşmesi ile ilçe olan bir yer. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana, Arifiye'nin sahip olduğu doğal, kültürel, ekonomik ve sanayi potansiyelini değerlendirerek, ilçemizi geliştirip, güzelleştirmeye, içinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye ve ilçemizi modern bir yerleşim yri yapmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana Arifiye'mizde, Kültür Merkezi, Kent Meydanı, Meslek Yüksekokulu, Modern Gar Binası, Şehirlerarası Otogar, Sosyal Tesisler, Şehit Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Hanlı ve Nehir Düğün Salonları, Kalaycı ve Arifiye Sentetik Çim Halı Saha Tesisleri, Gölbaşı ve Kuğulu Parkın yanında 64 adet yeni park, Alt ve Üst geçitler, Sakarya Nehri üzerine köprü, modern pazaryeri, modern bir gençlik merkezi, 2000 kişilik öğrenci yurdu gibi bir çok projeyi hayata geçirdik. Hanlı Mahallesi ve Karaaptiler Mahallelerimize doğalgazı bağlattık. Eski yerleşim birimlerimizde ekonomik ömrünü tamamlayan alt yapı şebekelerini yeniletiyoruz" dedi.

"ARİFİYE'MİZ BÜYÜYOR, GELİŞİYOR"

Başkan Karakullukçu sözlerinin devamında, "Yine yaptığımız çalışmalar neticesinde hızla göç almaya başlayan Arifiye'mizde Elektrik, Telefon ve İnternet alt yapılarının kapasitelerinin artırılması yönünde girişimlerimiz devam ediyor. İlçe Devlet Hastanemiz konumundaki Toyota Devlet Hastanesinde tadilata başlandı. Yeni ek binanın da temeli atıldı. İnşallah bir yıl içinde modern bir hastaneye de kavuşmuş olacağız. Bunun yanında şehrimize kurulan ikinci üniversite olacak Orhanbey Üniversitesinin Teknoloji Fakültesi de ilçemize gelecek. İkinci cadde konusundaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bittiğinde Arifiye'nin yakın gelecekte trafik problemi olmayacak. Velhasıl Arifiye'miz büyüyor, gelişiyor. Bunun bir takım sancıları elbette olacak. Ancak, planlı ve modern bir şehir meydana getirmek için tüm bütçe olanaklarımızı seferber ediyoruz. Bu yıl, alt yapı ve doğalgaz çalışmaları nedeniyle zarar gören tüm cadde ve sokaklarımızı yeniden asfalt ve parke ile kaplayacağız. Göreve geldiğimiz günkü heyecanımızı ve hizmet aşkımızı hiç kaybetmedik. Aynı heyecan ve gayretle Arifiye'mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile nazik ziyaretiniz ve bizlere layık gördüğünüz plaket nedeniyle teşekkür ediyor, sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.