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Minik maceracılar 'le tanıştı

Büyükşehir Macera Park’ın minik öğrencileri dersinde buluştu. Minikler çizimleriyle renkli desenler hazırladı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 17:37
Minik maceracılar Tezhip'le tanıştı

Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta bahar dönemi eğitimleri devam ediyor. Yeni dönemde ilk defa öğrencilerle buluşan dersi minik sanatseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Osmanlı motiflerini kullanarak renkli desenler hazırlamayı öğrenen öğrenciler, ilk desenlerini boyayla buluşturmaya başladı. Merkezden yapılan açıklamada, Tezhip dersine öğrencilerin severek katılım sağladığı belirtilerek yaz dönemi kurslarında da Tezhip eğitimlerinin devam edeceği ifade edildi.

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Minik maceracılar Tezhip'le tanıştı
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