Minik maceracılar Tezhip'le tanıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta bahar dönemi eğitimleri devam ediyor. Yeni dönemde ilk defa öğrencilerle buluşan Tezhip dersi minik sanatseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Osmanlı motiflerini kullanarak renkli desenler hazırlamayı öğrenen öğrenciler, ilk desenlerini boyayla buluşturmaya başladı. Merkezden yapılan açıklamada, Tezhip dersine öğrencilerin severek katılım sağladığı belirtilerek yaz dönemi kurslarında da Tezhip eğitimlerinin devam edeceği ifade edildi.

