Otomobil tır ile bariyer arasına sıkıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 20. 00 sularında İzmit D-100 Karayolu İstanbul istikametini Eski Valilik karşısında meydana geldi. Berat Ç. yönetimindeki 29 AN 093 plakalı otomobil duraktan çıkarken, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Niyazi Engin G. idaresindeki 41 YY 189 plakalı tır ile bariyer arasına sıkıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası D-100 İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

