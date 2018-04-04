Söğütlü muhtarlara Çanakkale gezisi programı

Söğüt Belediye Başkan Vekili Celal Güneş öncülüğünde Söğütlü muhtarlar Söğüt Belediyesinin Kültür Turları kapsamında günü birlik düzenlenen Çanakkale gezisine aileleri ile katıldı. Gece yarısı Söğüt'ten yola çıkan kafile, Çanakkale'de sırasıyla Kilit Bahir Kalesi, Namazgah Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, Soğanlı Dere, Şahin Dere, Havuzlar Şehitliği sonrası Şehitler Abidesi ziyaret etti. Buralara edilen duaları sonrasında 57. Alay, Conkbayırı ziyaret eden grup daha sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ziyareti ile gezi son buldu.

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