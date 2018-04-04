Zeytinburnu Belediyesi'nden vatandaşlara Çanakkale ve Bilecik gezisi

Zeytinburnu'nda Çanakkale ve Bilecik gezi turları dönemi başladı.Zeytinburnu Belediyesi'nin 18 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Çanakkale ve Bilecik gezi turlarına katılıp tarihe yakından tanıklık etme fırsatını yakalayan vatandaşlar, Çanakkale Boğazı'nın eşsiz manzarasının yanı sıra bir ülkenin geleceğini değiştiren Çanakkale Zaferi'nin ardında bıraktığı kültürel ve tarihi mirasları da yakından görme fırsatını elde edecek.



18 YILDIR DEVAM EDEN GELENEK

Her yıl ücretsiz olarak düzenlenen kültür gezisi için yerlerini ayırtmaya başlayan vatandaşlar,tur kapsamında; Çanakkale Şehitleri Anıtı, Morto Koyu, Conkbayırı, Seyit Onbaşı Anıtı, Yahya Çavuş Anıtı (Ertuğrul koyu), Kanlısırt, savaşta mevcudiyetinin üçte ikisini kaybeden 57. Alay ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından ihya edilen Soğanlıdere Şehitliği'ni ziyaret edecek. Ayrıca tarihi Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir Kalesi, Namazgah, Hamideye, Mecidiye Tabyası ve Havuzlar Şehitliği'ni de ziyaret edecek olan vatandaşlar,Çanakkale Savaşları'nın önemini daha iyi kavramak, savaşların yaşandığı cepheleri görmek ve şehit düşen askerleri yad etmek adına Çanakkale yolunu tutmaya koyuldu.

Kültür Gezisi kapsamında Bilecik'e gidecek olan vatandaşlar ise, Bilecik'in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi'nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt'ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabristanını da ziyaret edecek.

Bu yazbinlerce vatandaşı Çanakkale ve Bilecik ile buluşturmayı hedefleyen Zeytinburnu Belediyesi'nin gezi turlarına katılmak isteyen 11 yaş üstü vatandaşların, 444 1984'ü arayarak Çözüm Merkezi'ne müracaat etmeleri yeterli.

