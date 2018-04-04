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'' izleyiciyle buluşacak

Büyükşehir SGM Geleneksel Görsel Sanatlar Atölyesi öğrencileri ‘’ oyununu sahneleyecek.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 14:56
'Zoraki Tabip' izleyiciyle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi Merkezi Geleneksel Görsel Sanatlar Atölyesi öğrencileri anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Öğrenciler; Moliere'den uyarlanan ve Ahmet Vefik Paşa tarafından Türk kültürüne adapte edilerek tiyatroya kazandırılan '' oyununu sahneleyecek. Sosyal Gelişim Merkezi'nde gösterim için hazırlıklıklarını sürdüren minik tiyatrocular, sahneye çıkacaklarını günü heyecanla bekliyor. Yapılan açıklamada, 7 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da SGM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan tiyatro gösterimine tüm Sakaryalılar davet edildi.

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'Zoraki Tabip' izleyiciyle buluşacak
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