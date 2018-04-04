'Zoraki Tabip' izleyiciyle buluşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Geleneksel Görsel Sanatlar Atölyesi öğrencileri anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Öğrenciler; Moliere'den uyarlanan ve Ahmet Vefik Paşa tarafından Türk kültürüne adapte edilerek tiyatroya kazandırılan 'Zoraki Tabip' oyununu sahneleyecek. Sosyal Gelişim Merkezi'nde gösterim için hazırlıklıklarını sürdüren minik tiyatrocular, sahneye çıkacaklarını günü heyecanla bekliyor. Yapılan açıklamada, 7 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da SGM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan tiyatro gösterimine tüm Sakaryalılar davet edildi.



BUGÜN NELER OLDU