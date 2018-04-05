İznik Kürek Takımı başarıya doymuyor

Türkiye Kürek Federasyonu Bursa İl Temsilcisi İbrahim Topuz, Kürek Takımı Antrenörü Levent Selvi ile sporcular, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret ederek, kazandıkları kupayı takdim etti. Geçen hafta Muğla, Fethiye'de yapılan Akdeniz Kupasında İznikli Ergün Ertuğral rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Deniz küreği erkekler 2x yarışlarında sporcularımız Ertuğrul Asa ve Ergün Ertuğral ise üçüncü oldu. Genel klasmanda da sporcular 3.'lük kupasını aldı.

Başkan Osman Sargın, "İznik'e kazandırdığınız kupa ve madalyalar için sizleri tebrik ediyorum. Kürek sporu yarışlarında ilçemizi her gittiğiniz müsabakalarda çok güzel temsil ediyorsunuz. İznik Belediyesi ve İznikspor'un bayrağını dalgalandırıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi her zaman desteklerimiz sizinle olacaktır. İnanıyorum ki bu gençlerimiz ile daha çok başarı ve kupalar göreceğiz" dedi.