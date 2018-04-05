Mangal ateşlendi, tavuk kanadı zamlandı

Havaların ısınmasını fırsat bilip ailesiyle mangal keyfi yapmak isteyenler ise şarküteri dükkanlarının yolunu tutuyor. Mesire alanlarına akın eden vatandaşların vazgeçilmezi arasında yer alan tavuk kanadının kilosu 20 liraya yükseldi. Talep yoğunluğundan dolayı kısa bir süre öncesine kadar kilosu 12-14 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosunun 20 liraya yükselmesi mangalcıları üzdü.

Şehrin stresinden, boğucu havasından kaçıp hem serinlemek hem de mangal keyfi yaşamak isteyenlere tavuk etinden kötü haber var. Beklenilen oldu, bu sene de mangal sezonu öncesi et fiyatları zamlandı. Geçen haftaya kadar kilosu 12-14 liradan satılan tavuk kanat etinin kilosu 20 liraya yükseldi. Tüm piliç ve incikte fiyat artışı yaşanmazken, sadece kanat etinin fiyatının artması dikkat çekti. Halen bütün tavuğun kilosu 6-7 liradan satılıyor. Bir tavuk firmasının üst yöneticisi, "Tavuk fiyatlarında yaz aylarında artan talebe paralel fiyatlarda yükseliş oluyor. Sadece mangal sezonunun başlamasıyla artan talep sebebiyle kanat etinde yükselme yaşandı. Türkiye'de yıllık kişi başına tavuk tüketim oranı 25 kilo. Mangal sezonunda tavuk eti tüketiminde artış yaşanıyor. Bu da fiyatlara yansıyor." dedi.

Sıcak havayı fırsat bilip mangal yakmak isteyen Bursalılar ise mesire alanlarını şimdiden doldurdu. Aracı olanlar Uludağ eteklerine ya da şehir dışındaki ve sahildeki mesire alanlarını tercih ederken otomobili olmayanlar ise şehir merkezindeki büyük parkları tercih ediyor. Ailesiyle birlikte Botanik Park kenarında mangal yakan Bedir Kılıç, "Bu sene mangal sezonu sıcak hava sebebiyle erken açıldı. Günler öncesinden kilosunu 13 liraya aldığım tavuk kanadını şimdi 20 liradan alıyorum. İş stresini atmak için mangal keyfi çok iyi geliyor. Zamlansa da bu keyiften geri duramıyoruz." diye konuştu.