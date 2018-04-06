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Bozbey kahvaltıyı personeliyle yaptı

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışanlarıyla kahvaltıda buluşmaya devam ediyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 16:05
Bozbey kahvaltıyı personeliyle yaptı

Başkan Mustafa Bozbey son olarak, Destek Hizmetleri personeliyle bir araya geldi. Personelin hizmetlerle ilgili fikirlerini dinleyen Başkan Bozbey, yapılan çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Nilüferliler'e en iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına bütün personelle birlikte hareket ettiklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelimizle bir araya gelerek onların daha faydalı hizmetleri yerine getirmeleri adına fikir birliğine vardık. Bazı sıkıntılar olabilir. Ancak bunları en kısa sürede ortadan kaldırarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Arkadaşlarıma verdikleri emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli de Başkan Bozbey'e, kendileriyle kahvaltıda bir araya gelerek karşılıklı görüşme fırsatı verdiği için teşekkür etti.

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Bozbey kahvaltıyı personeliyle yaptı
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