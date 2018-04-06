Kaçak ahırlar ve kümesler yıkıldı

Panayır Mahallesi'nde geniş çaplı operasyon düzenleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, küçük ve büyükbaş hayvanların bakıldığı kaçak ahırlar ile yol kenarına yapılan kümesleri yıktı. Görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren barakalar iş makinesi ile yıkılırken, hayvan sahiplerine cezai işlem uygulandı. Zabıta yetkilileri, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'na göre cadde ve sokaklarda her türlü küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve satışının yapılmasının yasak olduğunu söyleyerek, vatandaşları uyardı.

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