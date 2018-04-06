Körfez Zabıtasına ‘stres’ eğitimi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki personel, 'Stres ve Öfke Yönetimi' konulu eğitime tabi tutuldu. Zabıta Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde, Eğitim ve Gelişim, İnsan Kaynakları Danışmanı Tuba Karagöz Sever, tüm gün boyunca öfke ve stresle baş etme yöntemleri hakkında önemli verdi. Elginkan Vakfı toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde personele, vatandaşlarla ilişkilerinde ve günlük yaşamda stresin zararlı etkilerinden kurtulma teknikleri anlatılırken, öfke duygusunun nedenleri ve bu duyguyla başa çıkmanın yolları aktarıldı.

Verilen eğitim ile ilgili konuşan Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, "Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze bağlı personelimiz, daha kaliteli hizmet sunabilmek için stres ve öfke yönetimi eğitimi aldı. Vizyonumuz, eğitimli teşkilat, insan odaklı hizmet. İnsan Kaynakları Danışmanı Tuba Karagöz Sever hanımefendiye ve eğitime katılan yetkili personelimize teşekkür ederim. Her şey daha güzel, stressiz ve yaşanılabilir bir Körfez için" dedi.