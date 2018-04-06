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Osmaneli ’de şehit polisler için mevlit okutuldu

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:00
Osmaneli ’de şehit polisler için mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehit polisleri unutmayarak Fatih Camii'nde Yatsı namazı öncesi Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlit programına; Kaymakam Edip Çakıcı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş' ın birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilen konuşmasının ardından yapılan dualara hep bir ağızdan 'Amin' denildi.

Müftü Erenbaş Türk Polis Teşkilatı'nın dış mihraplara karşı verdiği mücadeleye ve ülkemizin güvenliği açısından önemine değinerek, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen şehit polislere rahmet diledi, gazi ve yaralı polislere minnet ve şükranlarını ifade etti. Bostancı, "Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun" dedi.

Program, daha sonra katılanlara gülsuyu ve lokum ikram edilerek sona erdi.

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Osmaneli ’de şehit polisler için mevlit okutuldu
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