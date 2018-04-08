BUDO iskelesi pembeye büründü

Bursa
İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Burulaş işbirliği ile Ulusal Kanser Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Mudanya BUDO
İskelesi'nin girişi ve yolcu bekleme bölümü kansere dikkat çekmek amacıyla pembe renklerle donatıldı. Deniz otobüsü içerisinde yer alan televizyonlarda kanserle ilgili kamu spotları yer alırken, yolculara kanserle ilgili çeşitli broşürler takdim edildi "ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ"
Kanserin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğuna dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin 3'te birinden fazlasının gelişimi engellenebilir. Yine günümüzde bazı kanser türleri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle ben vatandaşlarımızı ücretsiz olarak meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramalarının yapıldığı KETEM'lere davet ediyorum. Bursa'da 5 KETEM merkezimiz ve Mobil Kanser Tarama aracımız bulunmaktadır. Belediyelerimizle sağlanan araçlarla uzak ilçelerimizden KETEM Merkezlerimize vatandaşlarımızı getirerek hizmet vermekteyiz" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak kanserle ilgili çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zehra Sönmez ise, 'Erken Teşhis, Hayat Kurtarır' diyoruz ve şehrimizi tarama yaptırmaya davet ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, erken teşhise dikkat çekme amacıyla ellerindeki balonları havaya bıraktı