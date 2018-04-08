Bursa evleri hayat buluyor

Bursa
'nın köklü tarihini yeniden gün yüzüne çıkarmak adına birçok çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, şehrin tarihine ışık tutan yapıların yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bursa'nın eski yerleşim yerlerinden olan Kayhan Mahallesi'ndeki tarihi Bursa evlerinin en güzel örneklerinden biri olan yapı adeta yeniden hayat buldu. Bursa'daki tarihi yapıların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sonucunda birçok binayı rkent yaşamına kazandırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa'nın en eski mahallelerinden biri olan Kayhan'da Cumhuriyetin ilk yıllarına ait sivil mimarlık örneği bu yapı, zamanla yıpranmış ve çöküntü halini almıştı. Rekonstrüksiyon çalışmaları sonrasında aslına uygun şekilde ayağa kaldırmış olduk. Yaklaşık 1 ay içinde çalışmalar tamamlanacak. Osmangazi Belediyemizin sosyal ve kültürel merkezi olarak hizmet verecek. Bu bölgedeki çöküntü alanların kurtarılması Kayhan çarşımızın hareketlenmesine katkı sağlanmış olacak" dedi.