Bursa tekstiline tam not

Bursa
iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, firmaların ihracatını ve rekabetçiliğini geliştirmek adına yeni bir alım heyeti organizasyonunu daha başarıyla tamamladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonunda 72 Bursalı firma yeni kreasyonlarını görücüye çıkardı. Organizasyona 36 ülkeden 360 iş insanı katıldı. Rusya, Ukrayna, İran ve Kuzey Afrika ülkelerinden yoğun katılımın olduğu alım heyeti programına Polonya, Litvanya, Meksika, Gana, Kanada, Güney Afrika, ABD, İngiltere, Gürcistan, Hollanda, İran, Sırbistan, Yunanistan, Fransa, Romanya, Fas, Cezayir, BAE, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden de ziyaretçi geldi. ÜÇ BİN İŞ GÖRÜŞMESİ YAPILDI
Alım heyeti organizasyonu boyunca Bursalı firmalarla yabancı iş insanları arasında önemli ikili iş görüşmelerine imza atıldı. 2 gün boyunca Bursalı firmalar, yabancı alıcılarla 3 bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirirken, bu görüşmelerin yüzde 40'a yakını ise olumlu sonuçlandı. Organizasyonda ayrıca 120'ye yakın siparişin verilmiş olması, sektörün ihracatına direkt katkı sağladı. DEVLET BAŞKANI DANIŞMANINDAN TAM NOT
Organizasyona özel davetli olarak katılan Gana Devlet Başkanı Danışmanı Angela Asante, tekstil tasarımcısı ekibiyle firmaların ürünlerini yakından inceledi. Bursa'nın ve Türkiye'nin tekstilde bir marka olduğunu yakından gördüklerini ifade eden Asante, "İlk defa Bursa'ya geliyorum. Bursa'da güzel bir potansiyel var. Sektör oldukça güçlü. Gana'da Bursa ürünlerini görmek istiyoruz. Bursa'nın ürünlerini ve potansiyelini Gana'da anlatacağım" dedi.