Drone ve İHA’lar bilim için yarışacak

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa
,
Eskişehir, Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) işbirliği
ile düzenlediği 7'nci Turkish
Airlines Science Expo için geri
sayım sürüyor.
'Geleceğin Teknolojileri' ana temasıyla,
26 ile 29 Nisan tarihleri arasında
TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılacak
etkinlik, birbirinden renkli ve nefes kesen
yarışlara sahne olacak. Proje kapsamında
organize edilen 'Tasarla-Yap-Uçur'
yarışmasında, drone ve
İnsansız Hava Araçları (İHA
)
kategorilerinde 50 ekip, kendi
tasarımları olan modelleriyle
Science Expo'nun en iyisi olmak
için birbiriyle yarışacak. ŞÖLEN HAVASINDA MÜCADELE
TÜYAP Fuar Merkezi'nde özel hazırlanan pistte yapılacak yarışlar, havacılık tutkunlarına görsel bir şölen sunacak. Türkiye'nin yeni teknolojiler ve insansız hava araçları alanında kaydettiği gelişmelere katkı sağlamak, gençlerin ilgisini havacılığa çekmek ve yeni havacılık teknolojilerinin üretiminde onları cesaretlendirmek hedefiyle gerçekleştirilen yarışların sonunda dereceye girenlere toplamda 15 bin TL para ödülü verilecek. 'Tasarla Yap Uçur' yarışmasının drone ve İHA kategorileri birincilerine 3 bin TL, ikincilerine 2 bin TL ve üçüncülerine bin TL para ödülü verilecek. İHA kategorisinde dereceye giremeyen 6 ekibe ise 500'er TL mansiyon dağıtılacak.