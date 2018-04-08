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Drone ve ’lar bilim için yarışacak

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Drone ve İHA’lar bilim için yarışacak
Büyükşehir Belediyesi'nin , Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliği ile düzenlediği 7'nci Turkish Airlines Science Expo için geri sayım sürüyor. 'Geleceğin Teknolojileri' ana temasıyla, 26 ile 29 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılacak etkinlik, birbirinden renkli ve nefes kesen yarışlara sahne olacak. Proje kapsamında organize edilen 'Tasarla-Yap-Uçur' yarışmasında, drone ve İnsansız Hava Araçları () kategorilerinde 50 ekip, kendi tasarımları olan modelleriyle Science Expo'nun en iyisi olmak için birbiriyle yarışacak.

ŞÖLEN HAVASINDA MÜCADELE
TÜYAP Fuar Merkezi'nde özel hazırlanan pistte yapılacak yarışlar, havacılık tutkunlarına görsel bir şölen sunacak. Türkiye'nin yeni teknolojiler ve insansız hava araçları alanında kaydettiği gelişmelere katkı sağlamak, gençlerin ilgisini havacılığa çekmek ve yeni havacılık teknolojilerinin üretiminde onları cesaretlendirmek hedefiyle gerçekleştirilen yarışların sonunda dereceye girenlere toplamda 15 bin TL para ödülü verilecek. 'Tasarla Yap Uçur' yarışmasının drone ve İHA kategorileri birincilerine 3 bin TL, ikincilerine 2 bin TL ve üçüncülerine bin TL para ödülü verilecek. İHA kategorisinde dereceye giremeyen 6 ekibe ise 500'er TL mansiyon dağıtılacak.
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Drone ve İHA’lar bilim için yarışacak
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