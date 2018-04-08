Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Ketendere sahiline Büyükşehir makyajı

Ketendere sahiline Büyükşehir makyajı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Ketendere sahiline Büyükşehir makyajı
Olumsuz hava şartları nedeniyle katı atıkların limanı haline gelen Mudanya'nın Ketendere sahili, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kirlilikten arındırıldı. Yalıçiftlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan sahil şeridi, geçen hafta fırtına sebebiyle denizden gelen atıklarla kirlenmiş, doğal güzellikleriyle bilinen bölgede görüntü kirliliği oluşmuştu. Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı temizlik ekipleri, kirliliğe anında müdahale ederek atıkları topladı. Her geçen gün derelerden taşınan, gemi ve teknelerden atılan ve kıyılardan rüzgarla sürüklenen atıkların denizi kirlettiğini belirten yetkililer, fırtına ve rüzgarlı günlerde bu atıkların sahillere taşındığını hatırlattı. Yetkililer, bahar aylarının yaşandığı bu günlerde vatandaşlardan doğa, deniz ve toprağa gereken önemi göstermelerini istedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ketendere sahiline Büyükşehir makyajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN