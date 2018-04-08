Ketendere sahiline Büyükşehir makyajı

Olumsuz hava şartları nedeniyle katı atıkların limanı haline gelen Mudanya'nın Ketendere sahili, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kirlilikten arındırıldı. Yalıçiftlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan sahil şeridi, geçen hafta fırtına sebebiyle denizden gelen atıklarla kirlenmiş, doğal güzellikleriyle bilinen bölgede görüntü kirliliği oluşmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi
Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı temizlik ekipleri, kirliliğe anında müdahale ederek atıkları topladı. Her geçen gün derelerden taşınan, gemi ve teknelerden atılan ve kıyılardan rüzgarla sürüklenen atıkların denizi kirlettiğini belirten yetkililer, fırtına ve rüzgarlı günlerde bu atıkların sahillere taşındığını hatırlattı. Yetkililer, bahar aylarının yaşandığı bu günlerde vatandaşlardan doğa, deniz ve toprağa gereken önemi göstermelerini istedi.