Le Guen: Öncelikli hedefimiz bulunduğumuz yeri korumak

Bursa
spor Teknik Direktörü Paul Le Guen
antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Fransız çalıştırıcı, Kendimi iyi hissediyorum, zaten hiçbir zaman basından gelen teklifleri reddetmedim. Ben işimin tüm taraflarını, tüm yönlerini aynı şekilde kabul ediyor ve onlarla başa çıkabildiğimi düşünüyorum. Bana yapacaksın dendi, yaptım. Yapmayacaksın dendi, yapmadım. Ama sizleri tekrar görmek güzel, benim için hiçbir şekilde problem yok dedi. HENÜZ SEZON BİTMEDİ Takımın
on durumunu değerlendiren Le Guen, daha iyi bir sıralamada olabilirdik şu anda, daha iyi bir sıralamada olmamızı bekleyebilirdim. O anlamda hayal kırıklığı olabilir. Sezon başlarken tabii ki sezon içerisinde neler olup biteceğini kestiremiyorsunuz, bazı şeyleri öngöremiyorsunuz ama henüz sezon bitmedi. Hala devam ediyor. Tabii ki şu andaki önceliğimiz ligdeki konumumuzu korumak üzerine. Ligdeki konumumuzu garantiledikten sonra daha iddialı hale gelebilir, daha iddialı sözler edebilir, daha yukarıyı hedefleyebiliriz. ANTRENMAN KAÇIRAN OYUNCU RİTİM KAYBI YAŞAR Ayrıca
kadroyu elbette kendisinin yaptığını söyleyen Fransız çalıştırıcı, bu doğrultuda yöneltilen bir soruya, Fakat an itibariyle bu söylediğiniz şey, kadroda olmayan bir oyuncunun nerede oturduğu bir detay olarak kalıyor. Oyuncunun oynamayacağı benim bilgim ve doktorumuzun bilgisi dahilindeydi. Kendisiyle de konuşulmuştu, bunun dışındaki konular tamamen detay. BATALLA DEV BİR EKSİKLİK Pablo
Martin Batalla'nın Kasımpaşa'ya görev alamayacak olması içinse Fransız çalıştırıcı, Pablo Martin Batalla'nın yokluğu büyük bir eksiklik tabii ki. Pablo, dev bir oyuncu bizim için. Hem saha içerisinde hem de saha dışında çok büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla eksikliği de dev bir eksiklik oluyor. Takımı yakından takip edecek ve takımın yakınında olacaktır eminim. SOW İLK 11'E GİRECEK DURUMDA DEĞİL Moussa
Sow'un Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağına dair de Le Guen, Moussa Sow'un oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki bir teknik direktör olarak benim görevim Bursaspor adına en iyi 11'i sahaya çıkarabilmek. Ama Moussa'nın fiziksel ve genel durumu şu anda bizim için kriter değerlendirmesinde ilk 11'e girecek durumda değil. DHA TARAFTAR DESTEK VERMELİ
Taraftara seslenen Le Guen, "Taraftarı anlıyorum. Tabii ki beklenti büyüktü sezon başında ve sezon boyunca problemler yaşadık. Ama bu oyuncular, bu kadro gerçekten profesyonel ekipten kurulu ve ellerinden gelenin en iyisini yapan kişiler. Taraftarımızın bunu bilmesini ve farkında olmasını istiyorum. Herkes elinden geleni yapacak, tabii ki şu anda herkes için en doğru olacak şeyin takıma destek vermek olduğunu düşünüyorum" dedi.