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Ligde kalma mücadelesini Osmangazi kazandı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Ligde kalma mücadelesini Osmangazi kazandı
Osmangazi Belediyespor, Türkiye Kadınlar 21. hafta mücadelesinde sahasında Şehir Koleji'ni konuk etti. Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 11'inci sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi veren Osmangazili hentbolcular, kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren bir diğer takım olan Eskişehir Şehir Koleji ile karşılaştı. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Osmangazi Belediyespor, ilk yarıyı 4 sayı farkla 18-14 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı son saniyeye kadar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın son iki dakikasına 31-31'lik skorla girildi. Rakibinin hücumunu başarılı bir şekilde savunan Osmangazili hentbolcular, son saniyede bulduğu sayı ile ligde kalma adına hayati önem taşıyan karşılaşmada rakibini 1 sayı farkla 32-31 mağlup etti.
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Ligde kalma mücadelesini Osmangazi kazandı
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