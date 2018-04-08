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Mevlana ve Ulus’a meyve ağaçlı park

Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm alanında yapılan parkta meyve ağaçlarıyla eski kültürü canlandırılacak

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Mevlana ve Ulus’a meyve ağaçlı park
Mevlana Ulus kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bölgenin sosyal alanlarla destekleneceğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, kentsel dönüşüm alanındaki bu parkla vatandaşların sosyal yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Edebali, "Diktiğimiz meyve ağaçlarıyla hem estetik bir görünüm olacak hem de çocuklarımızın dallarından meyve yiyecekleri bir alanla eski kültürünü yeniden yaşatacağız" dedi. Edebali, kentteki fiziki dönüşümü sosyal alanlarla tamamlamak istediklerini belirtti. Edebali, "Şehrimizde yürüttüğümüz tüm kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi bu bölgemizde de insanlarımızın yaşam kalitesini artırma anlayışıyla hareket ediyoruz. İnşası tamamlanan parkımız meyve ağaçları, yeşil alanı ve yürüyüş yolları ile Mevlana-Ulus'a artı değer katacak. Yıldırım'ın çehresini değiştirme anlamında büyük katkısı olacak" dedi.
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Mevlana ve Ulus’a meyve ağaçlı park
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