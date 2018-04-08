Sultan 2’nci Murat Parkı’na görkemli açılış

UNESCO
Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Muradiye Külliyesi'nin bünyesinde barındırdığı Sultan
2'nci Murat Parkı
, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek tekrar açıldı. Sultan 2'nci Murat Parkı'nın yapılan çalışmalarla birlikte daha modern ve işlevsel hale geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alan güvenliğinin de kurulan aydınlatmalar ve alınan tedbirlerle üst seviyeye çıkartıldığını söyledi. Başkanı Aktaş, "Şanlı tarihimizin eşsiz yapıları arasında yer alan Sultan 2'nci Murat Parkı, bundan böyle ziyaretçilerine daha güvenli ve ferah bir dinlenme ortamı sunacak" dedi. Özellikle türbelerde gerçekleştirilen çalışmalarla külliyenin
550 yıl önceki özgün haline döndüğünü ifade eden Aktaş, UNESCO'nun koruma listesine dahil ettiği alanlar içerisinde kurulu olan Parkı yenilenen yüzüyle hizmete almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki park ve çevresinin her yaş grubuna hitap edecek şekilde bir bütün olarak ele alındığını kaydeden Başkan Aktaş, "Niteliksiz mevcut yeşil alanlar, daha sağlıklı ve işlevsel yeşil doku yüzeyleri olarak elden geçirildi" dedi.