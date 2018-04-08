Türkyılmaz’a İçişleri soruşturması

İçişleri Bakanlığı, Bursa
'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanların vasıf değiştirilerek arsaya dönüştürüldüğü gerekçesiyle CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmazın da aralarında bulunduğu ikisi eski belediye başkanı, 53 meclis üyesi hakkında soruşturma başlatılmasına izin verdi. "Bir karış alanı dahi imara açmadık" diyen Türkyılmaz ve 55 kişi, 612 zeytinliği vasıf değişikliği yaparak arsaya çevirmek ve 51 parsele mahkeme kararını hiçe sayıp konut izni vermekle suçlanıyor. Zeytin yasasına aykırı şekilde arsaya çevrilen zeytinlik arazilere yapılan binlerce inşaatın yıkılabileceği, bu inşaatlardan daire satın alan binlerce kişinin mağdur olabileceği belirtildi. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Mudanya'da yapacağı sulama göleti inşaatına, "Zeytin ağaçları katledilecek" diyerek karşı çıkan CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a, 600'den fazla zeytinliği imara açmasından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. DSİ, yaklaşık 5 ay önce Mudanya'nın Yalıçiftlik bölgesinde köylülerin sulama ihtiyacı karşılaması için bir sulama göleti inşa etmek istedi. Geçen Kasım ayında inşaat çalışmalarının başladığı günlerde gazetelere açıklamalar yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, DSİ'nin bölgedeki zeytin ağaçlarını katledeceğini, bu ağaçların içinde yüz yıllık zeytin ağaçlarının olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı. Aynı Başkan, belediye encümeni kararıyla zeytinlik alanların vasıf değişikliği yapılarak araziye çevrilmesine ve zeytin yasasına aykırı şekilde inşaat ruhsatları verilerek bölgeye yüzlerce konut inşa edilmesine ön ayak oldu. SKANDALA SORUŞTURMA
Mudanya Cumhuriyet Savcılığı, yapılan suç duyurularının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili ön inceleme başlatmasını talep etti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye başmüfettişi ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı 4 kişilik bilirkişi heyeti bölgede incelemeler yaptı. Heyet, Mudanya genelinde 107 parselin 3573 sayılı zeytin yasasına aykırı şekilde zeytinlikten arsaya dönüştürüldüğünü tespit ederek İçişleri Bakanlığı'na bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruşturmaya onay vererek Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile birlikte eski belediye başkanları Hasan Aktürk ve Erol Demirhisar'ın yanı sıra mecliste kabul oyu veren 28'i eski olmak üzere toplam 53 meclis üyesi hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.