Yıldırım Belediyesi’nde hasat dönemi

Yıldırım Belediyesi
Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya belediye çalışanları ve aileleri katıldı. Çalışma arkadaşlarına geride kalan dört yılda yürütülen hizmetleri içeren sunum yapan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali
, "Bizler Yıldırım'a hizmet etmek için görevi devraldığımızda rutin hizmetlerin ötesinde çalışmalar gerçekleştirmek adına yola çıktık. Yaşam standartları yüksek bir Yıldırım yaratmaya çabalıyoruz" dedi. 'HASAT DÖNEMİMİZ BAŞLIYOR'
Göreve başlarken 5 yıllık süre içerisinde 50 yıllık sıçrama gerçekleştirileceğini sözünü verdiklerini vurgulayan Başkan Edebali, "Şehrin plansız yapılaşması ile ilgili çöküntü bölgesi haline gelen alanlarında modern bir şehir düzeni kurarak yeni bir yaşam felsefesi ile imar düzenini değiştirerek bu sıçramayı gerçekleştirdik. Yıldırım bu dönem hep birlikte gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalar neticesinde altın çağını yaşıyor. Artık hasat dönemimiz başlıyor. Yine bu dönem meydana getireceğimiz çok önemli vizyon projelerimiz şehrimizin çehresini değiştirecek. İçerdiği su temasıyla sular vadisi projemiz Yıldırım'a değer katarken, Türkiye
'nin en büyük spor kompleksiyle uluslararası organizasyonları şehrimize taşıyarak Yıldırım'ı spor camiasında adından söz ettiren bir kent haline dönüştüreceğiz" dedi. Belediye çalışanlarının yalnızca kendi birimiyle sınırlı kalmadan, diğer müdürlüklerde yürütülen çalışmalara hakim olarak vatandaşa bilgi verecek seviyede olması gerektiğinin altını çizen Başkan Edebali, "Mensubu olduğumuz kurumun hayata geçirdiği hizmetleri iyi bilmemiz gerekir. Yalnızca bağlı olduğumuz müdürlüğümüzün çalışmalarının yanında diğer birimlerde de yürütülen faaliyetlere hakim olmalıyız. Yıldırım'da insanlara yönelik hizmetleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri, teknik çalışmaları ve şehrin dönüşümünü her birimizin vatandaşlarımıza kısaca izah edebilecek bilgiye sahip olmamız gerekir" dedi. "YETKİ VATANDAŞTA"
Yıldırım'da yönetim anlayışı hiyerarşisinin en üstünde vatandaşların yer aldığının belirten Başkan Edebali, "Şehrin fiziki dönüşümünün yanında insanı merkeze alan yönetim anlayışımız dahilinde hemşehrilerimizin bu şehirde yaşamaktan mutlu olması için çalışıyoruz. İlçemizin en yetkilileri vatandaşlarımızdır. Çünkü bizler, onların gösterdiği teveccühle verdikleri oylarla, ödedikleri vergilerle hizmet ediyoruz. Kurumumuzda birbirimize gösterdiğimiz saygının çok daha fazlasını vatandaşlarımıza yansıtmalıyız. Yeni Yıldırım'ın güzel yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.