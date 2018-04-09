Başiskele’de 5 noktada daha çöpler yeraltına indi

Çevreyi temiz tutmak, pis koku ve görüntü kirliliğini engellemek en önemlisi halk sağlığını korumak amacıyla yeraltı çöp konteyner sistemini uygulamaya alan Başiskele Belediyesi, proejeyi yaygınlaştırıyor. Modern yer altı çöp konteyner sistemiyle, evsel atıkları yer altında muhafaza edilerek koku, bakteri ve çevre kirliliği ile birlikte oluşan görsel kirliliğin önüne geçiliyor. Çöp kapasitesi olarak da tek konteyner yerine 3 konteynerin bulunduğu yeraltı çöp konteyner sistemi 2 bin 400 litre ile daha geniş hacimli. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde imal edilen konteynerlerden 3 bacalı 6 tanesi daha yeni yerlerine monte edildi.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde belediyenin kendi öz kaynakları ile imal edilerek özellikle toplu yaşam alanlarının bulunduğu noktalara monte edilen konteyner sistemlerinden 5 tanesi daha Yeniköy Merkez Mahallesi, Damlar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde vatandaşların kullanıma sunuldu.

